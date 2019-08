Cairo: 'Gilli all'Alessandria, ho già firmato il prestito'

Niente finale del Trofeo Mamma Cairo per la Primavera del suo Toro, allenata dall'ex grigio Marco Sesia, battuta ai rigori dalla Juventus, 5-3, dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari.

Ma Urbano Cairo pensa anche al mercato. Entrate e pure uscite. "Federico Gilli? Va in prestito all'Alessandria. L'accordo è definito. Ho già anche firmato". La conferma di una operazione considerata più che sicura da giorni, che l'Alessandria ufficializzerà nel rush finale del mercato.

Dopo quella di Panizzi, potrebbe esserci una seconda uscita, quella di Giuseppe Agostinone. Manifestazione di interesse dal Monopoli, dove è direttore sportivo Massimo Cerri, che l'anno scorso, responsabile insieme ad Alessandro Soldati del mercato, aveva portato il difensore in grigio.

Per il Mamma Cairo le semifinali promuovono la Juventus e il Milan, con baby Maldini in campo, 2-1 sull'Inter: Sala e Tonin per i rossoneri, momentaneo pareggio di Kinkoe. Domani, sabato, le finali: alle 18.30, a Quattordio, Toro - Inter per il terzo posto, alle 21 ad Asti Juventus - Inter per il primato.