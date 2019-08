Capodanno per Coppi. Una città colorata di rosa

Si pedala da questa mattina e fino a notte. Tutta Alessandria pedala: una città in fermento, vivace, frizzante, piena di vita, che ha voglia di festeggiare. Colorata di rosa, perché il Capodanno Alessandrino anno 15 è dedicato a Fausto Coppi, nel centenario della nascita di un campione eterno, che quella maglia l'ha portata cinque volte al traguardo da trionfatore.

Una giornata intera di eventi: per la prima volta 'shopping street', dal mattino fino alle 20, nelle vie del centro molti negozi con promozioni e occasioni speciali, nelle vetrine biciclette e cimeli, e il manifesto creato da Renato Vacotti, il cuore tra due pedali, perché la solidarietà è un valore grande di questo evento, e chi aderisce destina una quota alla sezione alessandrina dell'Ail, per aiutare ricerca, cure e ospitalità delle famiglie dei pazienti (l'anno scorso oltre 3300 euro donati).

Il programma è ricco, dopo il primo brindisi al Mercato di Campagna Amica di Coldiretti, già dall'ora dell'aperitivo in ogni angolo ci sarà musica, ci saranno apertivi, cene, cocktail, birra, concerti.

Anche un ospite speciale, Riccardo Guasco: dalle 20 alle 23 apertura straordinaria, e gratuita, di AcdB Museo, al terzo piano di Palazzo Monferrato, dove l'illustratore alessandrino, apprezzato a livello mondiale, che ha creato anche il logo per tutti gli eventi dei 100 anni di Coppi, sarà a disposizione per autografare una speciale cartolina, disegnata da lui. Al museo si potranno ammirare alcune bici di Fausto e Serse Coppi Le cartoline saranno anche al Mezzolitro, dove Ric arriverà per il brindisi di mezzanotte.

C'è solo l'imbarazzo della scelta. In piazza della Libertà, per la prima volta sullo stesso palco, Shary Band e Explosion, che si alterneranno. Dj Luciano al LokoModerno, che debutta così al Capodanno, mentre al Lokobar, in corso Roma, ci sarà dj Fabry Violino. I'M Tina, tributo a Tina Turner, sotto i portici di piazza Garibaldi, The Double a Marconi Garden, Massimo Torchio e la sua band al MezzoLitro, dove ci sarà anche un tandem, direttamente dalle terre di Fausto, messo a disposizione da Ebike Awareness, anche per qualche foto. E, ancora, Vintage Groove al Moscardo, Mangiadischi a Ortozero, piano bar all'Antica Casa Rava e al Gipsy's, dove ci sarà anche Giovanni Meazzo, memoria del ciclismo dei campioni e campionissimi. Sweet Dolls e Selena Bricco al Bike Bar&Biker, dj set in ogni angolo, anche sinergie tra locali, che fanno squadra. E pedalano insieme.

A proposito di pedalare: Il Capodanno alessandrino premia chi arriva in bici. Deposito in via Dossena, ai primi 50 che lasceranno il mezzo sarà consegnata una 'tessera fedeltà', su cui apporre quattro timbri: uno al parking, dove sarà Fiab, uno a AcdB, al 3° piano, uno ad Alexala, nel chiostro di Santa Maria di Castello e uno in uno dei locali. La tessera completa dà diritto ad uno sconto del 10 per cento in uno dei locali che aderiscono, fino al 31 dicembre.

Si vincono cene e aperitivi anche con il contest fotografico su instagram: gli scatti accompagnati, dall'hashtag #capodannoalessandrino, devono ricevere molti cuoricini. Premio speciale 'best smile' offerto dallo studio Canestri: un carnet di biglietti per il cinema. Grazie a InChiaro tre hotspot (Mezzolitro, LokoModerno e Marconi Garden) con wifi gratuito, la password è pedala2019, sul sito www.inchiaro.net.