Cosenza per la difesa. Con un biennale

Cristiano Scazzola ritrova il centrale della promozione in B a Vercelli. Un arrivo anticipato dall'allenatore e, anche, su questo sito: Francesco 'Ciccio' Cosenza è un giocatore dell'Alessandria.

"Stiamo per definire un giocatore di grande carisma e di personalità" aveva anticipato, questa mattina, il tecnico dei Grigi parlando di mercato e gara a Carrara di domani. L'ultimo tassello tra gli over:operazione in dirittura d'arrivo anche secondo il direttore sportivo del Lecce, la società con cui il centrale difensivo ha conquistato due promozioni consecutive, dalla C alla A. Che da Alessandria ha subito una accelerazione, scavalcando Reggina e Teramo, perché in queste trattative la società del presidente Di Masi ha dimostrato che, quando ha un obiettivo, sa come centrarlo, grazie al lavoro del ds Fabio Artico

Un giocatore che piace molto alla tifoseria grigia, conquistata da quando L'Alessadria lo ha affrontato da avversario

Cosenza, difensore centrale classe 1986, 1 metro e 87 per 82 chili, ha oltre 350 presenze tra i professionisti, e 14 reti, di cui molte in B a Ravenna, Reggina, Avellino, Ancona, Grosseto, Vercelli.

Ha firmato un contratto biennale, sarà con i Grigi da martedì.