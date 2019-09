Saverio e Ilaria, re e regina al Trofeo Solvay

Saverio Bavosio, l'acquese della Brancaleone Asti, che domenica parteciperà ai campionati italiani di 10 chilometri su strada, a Canelli, stacca tutti e arriva da solo al traguardo del 15° Trofeo Solvay - Memorial Corrado Tartuferi.

Al via in 186, starter l'assessore allo sport Pievittorio Ciccaglioni (fotogalley di Claudio Desimoni). Bavosio completa i 5 chilometri in 15'47''76 e precede Gianfranco Cucco (Biocorenndo Avis, 16'07''67) e Davide Cane (Sai Frecce Bianche, 16'16''29).

Prima donna al traguardo Ilaria Bergaglio dell'Atletica Novese, in 18'42''14, sul podio assoluto anche Laila Hero (Atletica Arcobaleno Savona, 19'27''26) e Rossella Giordano (Brancaleone Asti, 19'30''60), solo tre secondi più veloce di Maria Luisa Marchese (Novese, 19'33''59).