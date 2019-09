La Fenice riparte dal podio

Sul ‘Sentiero del Re’ i portacolori de La Fenice Mtb si mettono la corona.

Soprattutto Manuel D’Urso negli esordienti 1° anno, bronzo, imitato da Linda Cappellato, che è terza nelle donne allieve 2° anno. Negli esordienti 1° anno Manuel Boccaccio è 10°, nei ‘2° anno’ 6° Riccardo Valenti e 8° Lorenzo Checchin. Nelle donne allieve 1° anno Serena Gregori è 7a.

In gara anche i giovanissimi all’Oasi Zegna. Argento per Greta Giolo in G3, come Raffaella Bortoloni, che è seconda in G4. In G2 Dominik Maggio 5°, imitato da Alessandro Iachetta in G4, con Iacopo Monzeglio 13°. In G5 Filippo Valenti 5° e Luca Callegher 10°, in G6 Andrea Gregori 6° e Francesco Giolo 14°.

Nel prossimo weekend in gara gli agonisti, a La Cassa.