Novipiù-Bertram. Superderby di Supercoppa

Poche ore al superderby Casale-Tortona.

Al ‘PalaFerraris’ si sfidano Novipiù e Bertram per la prima gara ufficiale della stagione. Prima giornata della SuperCoppa Lnp che, con il nuovo formato, vede coinvolte tutte le squadre di A2, divise per gruppi geografici.

Una formula che, nel raggruppamento piemontese, propone una serie di appassionanti derby tra Casale, Tortona, Biella e Torino.

Siamo ancora all’inizio della preseason, è vero, ma è anche vero che un derby è sempre un derby. Lo confermano le dichiarazioni dei protagonisti raccolte alla vigilia. «Non siamo ancora a posto – ammette il capitano della Junior Niccolò Martinoni – ma la partita è importante e faremo di tutto per vincerla». «Sarà un derby intenso e tosto – gli fa eco il capitano della Bertram Matteo Martini - perché nessuno si tirerà indietro: per questo sarà una sfida avvincente».

Motori su di giri, quindi, alla palla a due al ‘PalaFerraris’ (domani ore 20). Coach Ferrari che deve ancora rinunciare al suo playmaker Davide Denegri (caviglia, riprende lunedì col gruppo), Ramondino recupera Pullazi (assente nell’ultima uscita di Cremona) ma ha il dubbio Gaines (taglio alla mano).

Curiosità e attesa per il primo confronto stagionale tra i due club. Tortona in estate ha cambiato tutto, Casale ha fatto innesti di qualità (i due Usa e Tomasini) su un telaio rodato. La partita sarà quella del ritorno al ‘PalaFerraris’ di Matteo Formenti, ex grande protagonista in canotta Junior e ora chiamato dal Derthona a fare da sesto uomo di lusso. Sicuramente per Teo ci saranno meritati applausi da parte dei suoi ex tifosi. Tra l’altro Formenti, che ha lasciato la Junior dieci anni fa per continuare la sua importante carriera, vive con la famiglia a Casale Monferrato.

Entusiasmo Tortona

Cresce l’entusiasmo intorno alla Bertram, come dimostrano i 300 abbonamenti già sottoscritti. Per essere vicini ai propri tifosi, dopo la partita la squadra raggiungerà Tortona per partecipare alla Notte bianca organizzata in città. Domenica invece a partire dalle ore 19 alla Piscina di Castelnuovo Scrivia festa di presentazione ufficiale per la prima squadra (e per le formazioni giovanili del Derthona) insieme alla prima squadra femminile dell’Autosped che parteciperà al campionato di A2.