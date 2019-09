Tutta la città in festa con l'Alessandria Volley

Sul palco in piazzetta della Lega, prologo al taglio del nastro di 'Aperto per Cultura', sono salite le formazioni, femminili e maschili, dal minivolley alla C, tutte le società protagoniste del Progetto Evo Volley, la squadra di C femminile candidata ai playoff, dirigenti, staff tecnico, sponsor.

A salutare una società in continua crescita, presentata da Stefano Venneri, anche le altre realtà dello sport alessandrino: l'Alessandria Calcio con il capitano Alessandro Gazzi (la figlia Camilla è una giocatrice), Filippo Gilli e l'addetto stampa Gigi Poggio (e la piazza, con lo speaker del Moccagatta Federico, ha intonato cori per i Grigi); la Fortitudo Basket con capitan Michael Lemmi, l'Acf, Alessandria calcio femminile, con il vicepresidente Violino e alcune giocatrici.

Per tutte le formazioni dell'Alessandria Volley la stagione è iniziata: la C debutterà con un quadrangolare domenica 15 al PalaFerraris di Casale.