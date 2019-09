Bertram è più avanti. E si prende il derby

La Bertram si prende il primo derby stagionale.

Il derby di inizio settembre della SuperCoppa Lnp: successo di Tortona, 67-78 al ‘PalaFerraris’ per la squadra di coach Marco Ramondino che conquista anche i primi 2 punti della stagione.

Un derby che risente della preparazione (tecnica e fisica) ancora non perfetta delle squadre, ma che dà le prime indicazioni sui lavori in corso sulle due sponde.

Tortona (senza l’ex Formenti) appare sempre un passo avanti rispetto ai rivali. Nel punteggio, ma anche nella convinzione nel fare le cose, oltre che in tanti aspetti del gioco (rimbalzi, valutazione).

Casale è più indietro, non ha Denegri (che riprenderà la prossima settimana), ha dovuto fermare Roberts per un problema muscolare (in campo 18’ e soli 2 punti) e in generale ha tanti aspetti da mettere a posto (note liete da Sirchia, 2/2 dall’arco).

Tortona (male Gaines: 4 su 16 dal campo) quasi sempre avanti nel punteggio ma senza strappare (primo tempo massimo vantaggio di 5 punti sul 30-35).

Nella ripresa aumentano stanchezza e confusione. Buon sprazzo di De Laurentis che si fa valere compensando i falli che limitano Grazulis. Nella volata finale Casale arriva in riserva di energie. Sono le triple di Tavernelli (16 punti) e Martini a dare la spallata finale al match.

Novipiù - Bertram 67-78

(21-26, 40-42, 53-56)

Novipiù Casale: F. Valentini 3, Tomasini 12, Cesana 4, Sirchia 6, Martinoni 15, Sims 15, Roberts 2, Battistini 8, Camara 2. N.e.: Galluzzi, Avonto, Giombini. All. Ferrari

Bertram Derthona: Tavernelli 16, Gaines 11, Grazulis 9, Pullazi 9, De Laurentis 10, Mascolo 4, Cepic 2, Martini 14, Buffo 3, Seck. N.e.: Paulinius, Lisini. All. Ramondino