SuperCoppa, Novipiù ancora sconfitta

Si chiude una tormentata SuperCoppa per la Novipiù.

Contro Torino arriva la terza sconfitta (68-75) per i rossoblù che chiudono a 0 punti il girone. Domani a Biella, la Bertram Tortona ha la possibilità, vincendo, di qualificarsi per i quarti. Ma la Reale Mutua (4 punti) resta in corsa per la qualificazione.

La squadra di coach Mattia Ferrari (in campo senza gli infortunati Denegri e Tomasini) può ora lavorare per colmare il gap di preparazione che la separa dall’esordio di campionato del 4 ottobre ad Agrigento.

Al PalaFerraris gli ospiti, guidati in panchina da Demis Cavina, comandano le operazione sin dalla palla a due. Casale regge nel punteggio un tempo (31-32 all’intervallo), sprofonda a -16 (Torino trascinata da Marks, 24 punti) e poi riesce con carattere ad accorciare le distanze fino al 68-75 finale. Sims è il migliore marcatore dei rossoblù con 21 punti.

Novipiù- Reale Mutua 68-75

(11-12, 31-32, 48-58)

Novipiù Casale: Valentini 5, Cesana 11, Battistini 4, Martinoni 6, Sims 21, Galluzzi, Roberts 10, Camara 11, Cappelletti. N.e.: Sirchia, Da Campo, Giombini. All.Ferrari

Reale Mutua Torino: Alibegovic 7, Marks 24, Cassar, Campani 4, Pinkins 18, Toscano, Jakimovski, Reggiani, Traini 5, Diop 17. N.e.: Ianuale, Mortarino. All. Cavina