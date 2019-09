Bertram avanti in Supercoppa. Ora c’è Treviglio

Percorso netto per la Bertram. Tre vittorie in tre partite. La Supercoppa sorride al Derthona, che vince anche a Biella (66-85) e stacca il pass per la seconda fase della manifestazione.

Con questo successo, infatti, la squadra di coach Marco Ramondino chiude a punteggio pieno e conquista il primo posto nel girone verde(Torino 4, Biella 2, Casale 0). L’avversario della secodna fase sarà Treviglio (dominatrice del raggruppamento giallo), in gara secca che si giocherà dopo accordo tra le società tra il 19 e il 22 settembre.

Intanto a Biella è arrivata un’altra vittoria convicente per una squadra (Martini 16 punti, Gaines 12) sempre avanti e spesso in controllo.

“E’ necessario ampliare il tempo in cui riusciamo a essere disciplinati - spiega Ramondino - e capire quali sono i vantaggi da prendere senza lasciare le iniziative alle squadre che affrontiamo. Difensivamente abbiamo fatto passi in avanti. Siamo entusiasti del gruppo di ragazzi che abbiamo. Siamo consapevoli che le nostre potenzialità sono alte se riusciremo a renderli squadra. Il nostro obiettivo è costruire un gioco solido che ci consenta di sopperire alle cattive giornate di forma, di tiro: io sono qui per creare le basi del successo”.

Intanto i Leoni tornano in campo mercoledì (ore 19.30) al PalaCamagna per il Trofeo Ghisolfi contro i coreani del Goyang Orions.

Edilnol -Bertram 66-85

(20-22, 33-45, 51-61)

Biella: Donzelli 6, Omogbo 5, Bertetti 4, Barbante 2, DeAngeli 5, Bortolani 12, Saccaggi 16, Pollone 4, Massone, Polite 12. N.e.: Blair. All. Galbiati

Derthona: Tavernelli 10, Formenti 10, Seck 2, Buffo 3, Gaines 12, De Laurentiis 8, Mascolo 9, Gražulis 8, Martini 16, Pullazi 9. N.e.: Cepic, Lisini. All. Ramondino