Casale resiste in 8: a Vado termina 2-2

VADO LIGURE - Seconda trasferta per il Casale di Buglio che sul campo del Vado conquista un preziosissimo 2-2, con le quattro reti tutte realizzate nel primo tempo.

Match complicato per i nerostellati che restano addirittura in otto uomini a seguito delle espulsioni di Cintoi, Villanova e Poesio.

Nella prima frazione di gioco passa in vantaggio subito il Casale con il gol firmato Coccolo che elude la difesa del portiere avversario e va a segno; pochi minuti dopo i nerostellati raddoppiano ancora una volta con la rete di Coccolo per il 2-0 (azione simile alla precedente, ripartenza in solitaria di Coccolo che disorienta l’estremo difensore ligure e lo condanna).

Quando il pallino sembra essere in mano ai giocatori guidati da Buglio, la formazione di casa tira fuori la grinta e trova il gol del momentaneo 2-1 grazie al tiro dalla distanza di Gallo che termina in porta grazie alla sfortunata deviazione con la schiena di Brugni.

Non passano due minuti e i padroni di casa agganciano sul 2-2 il Casale grazie alla rete siglata Fossati.

Partita ad altissimi ritmi e dalle tante emozioni: nel recupero del primo tempo doppio giallo per capitan Cintoi ed ennesima espulsione per il Casale che per la terza partita di fila resta in inferiorità numerica.

Nella ripresa il Casale resta in nove uomini: rosso diretto per Villanova a seguito di un parapiglia in area, il difensore nerostellato viene allontanato dal direttore di gara e per il Casale il match diventa davvero complicato; a rendere le cose ancora più difficili arriva alla mezz’ora anche il rosso per Poesio che lascia gli uomini di Buglio in otto.

Nonostante la difficoltà di giocare in inferiorità numerica il Casale riesce comunque a tenere botta e conquista un punto ma resta il rammarico per le tre espulsioni nerostellate.

Vado 2-2 Casale

Reti: 18’ e 21’ Coccolo (C), 28’ autogol Brugni (V), 30’ Fossati (V),

Vado: Illiante, Alberto, Pesce, Scannapieco, Castaldo, Fossati, D’Antoni, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, Gallo. A disp. Faggiano, Criscito, Aurelio, Redaelli, Ferrara, Alberto, Donaggio, Piacentini, Oubakent. All. Tarabotto

Casale Fbc: Rovei, Villanova, Fabbri, Vecchierelli (12’st Bytyci), Cintoi, Todisco, Coccolo, Poesio, Cappai (45’ Mair), Buglio, Lamesta (1’st Pinto). A disp. Tarlev, Millici, Brugni, Provera, Miello, Lanza. All. Buglio

Espulsi: 48’ Cintoi (C) per doppia ammonizione, 5’st Villanova (C, 5’st