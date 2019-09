SuperCoppa, Bertram conquista la final four

Impresa della Bertram che corona una preseason da urlo e centra la final four di Supercoppa (PalaLido Milano, 27 e 28 settembre).

Un accesso strappato con merito andando a battere (69-76) Treviglio a domicilio al termine di un combattuto quarto di finale. Tortona raggiunge a Milano le altre qualificate: Torino, Scafati e Udine. Una qualificazione che certifica il buon lavoro compiuto da Marco Ramondino e dalla sua squadra in questo avvio di stagione e un premio meritato anche alla luce della prestazione al PalaAgnelli di Bergamo.

Una prestazione che si è sviluppata a parte di un approccio alla gara e da 15 minuti molto buoni. Le difficoltà sono arrivate nel terzo quarto quando Treviglio, trascinata da Ivanov e dal tiro da tre ha piazzato un 30-20 di parziale, costringendo la Bertram a rincorrere (60-54 al 30’). Ma dalla diffcoltà (anche di falli) Tortona esce di squadra. Un ultimo parziale da 22-9 con Formenti e De Laurentiis ad indicare la strada rimettono le cose a posto. Le ultime triple alla disperata di Caroti non rimettono in discussione la vittoria dei Leoni. Canestro della sicurezza di Gaines (15 punti e nervosismo per lui).

BCC Treviglio - Bertram 69-76

(13-18, 30-34, 60-54)

BCC Treviglio: Caroti 17, Reati 16, Ivanov 12, Borra 9, Pacher 6, D’almeida 4, Palumbo 3, Taddeo 2, Manenti, Nani. N.e.: Amboni, Cagliani. All.: Vertemati

Bertram Tortona: Tavernelli 5, Gaines 15, Martini 12, Gražulis 11, Pullazi 11, De laurentiis 9, Formenti 7, Mascolo 6, Buffo. N.e.: Paulinus, Seck. All. Ramondino