Oggi la Coppa: il Casale a Seregno

CASALE - Il Casale è pronto a tornare in campo: oggi alle 15 in trasferta al ‘Ferruccio’ di Seregno per i trentaduesimi in prova secca della Coppa Italia.

Dopo la recente buona prestazione casalinga contro il Bra, i nerostellati si preparano ad affrontare i lombardi guidati da mister Balestri: cinque vittorie su cinque per il Seregno che conduce il girone B di serie D.

Per gli uomini di Buglio non sarà di certo un'impresa facile, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva perchè il Seregno non ha ancora subito una rete dall'inizio del campionato: Dennis Lupu, estremo difensore classe 2000, ha portato a 450’ la sua imbattibilità nel torneo ed è il solo portiere a non avere ancora incassato gol in questa annata nelle prime quattro serie nazionali.

Probabili ritorni in campo per i tre nerostellati squalificati in campionato: Nicola Cintoi, Mattia Villanova e Claudio Poesio.