Leoni in Comune: tributo del sindaco e della città

Una visita importante per la Bertram Derthona che è stata ricevuta ufficialmente dal sindaco di Tortona Federico Chiodi, nella sala giunta del municipio cittadino.

L’occasione per uno scambio di auguri per il prosieguo del campionato di serie A2 e per i complimenti per la recente conquista della SuperCoppa. Il trofeo è stato portato in comune e il capitano dei Leoni Matteo Martini ha omaggiato il primo cittadino con una canotta da gioco bianca personalizzata sul cui retro è presente, per la prima volta, la scritta Città di Tortona, a riprova del forte legame che l'amministrazione intende instaurare con la formazione bianconera.

Il primo cittadino, a nome di tutta la comunità, ha donato alla delegazione della società bianconera, rappresentata dall’amministratore delegato Marco Picchi, una targa celebrativa dello storico successo ottenuto nella final four di Supercoppa disputata al PalaLido di Milano.