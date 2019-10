Flavio Tranquillo a Casale: il libro su Siena e nuova trasmissione

CASALE MONFERRATO - Flavio Tranquillo a Casale Monferrato. Incontro affollato e partecipato ieri nello splendido contesto della Canottieri Casale con il giornalista sportivo Flavio Tranquillo.

La comunità degli appassionati di pallacanestro e dei seguaci del telecronista di Sky si sono ritrovati per il primo appuntamento del format «#Sharethebasketball», creato dalla Junior Casale per «condividere» e discutere la pallacanestro attraverso l’incontro con personaggi autorevoli di questo sport (prossimo appuntamento a novembre con Alessandro Mamoli).

Nell’occasione Tranquillo ha presentato il suo libro «Time out» sulla vicenda giudiziaria della Men Sana Siena, colloquiando con il giornalista (e team manager della Junior) Pietro Scibetta. Nel corso della serata Tranquillo ha rilasciato al «Piccolo» una lunga intervista di cui vi daremo conto nel giornale in edicola martedì.

Durante la chiacchierata il giornalista ha anche rivelato in anteprima l’inizio su Sky della sua nuova trasmissione «Sky Sport Room».

Una nuova ed inedita avventura che Tranquillo ha raccontato così: «Parleremo di territori sportivi in senso lato. Personaggi, storie, avvenimenti visti da una prospettiva inedita. Per me una nuova esperienza, diversa da tutte quelle che ho fatto finora in televisione».

Oggi Sky annuncerà ufficialmente la prima puntata che andrà in onda domani. Argomento: la carriera di giocatore di football e le prese di posizione civili del presidente americano Gerald Ford.