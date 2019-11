C’è solo Casale: il derby è rossoblù

Emozioni in campo e fuori nel derby della provincia. Colpo d’occhio stupendo, in un ‘PalaFerraris’ strapieno (oltre 2800 spettatori ), ed emozioni fin dal minuto di silenzio dedicato, prima della partita, ai tre vigili del fuoco morti nella tragedia di Quargnento.

Dalla palla a due in campo c’è stata solo Casale con la Novipiù che ha dominato la sfida come non era mai accaduto in passato (81-60 il finale).

Casale centra la sesta vittoria consecutiva e si conferma in vetta alla classifica del campionato. Tortona perde la terza partita nelle ultime quattro (e il terzo derby) e deve interrogarsi su come uscire da questa difficile situazione. L’assenza di Tavernelli ha evidenziato drammaticamente i problemi di gioco dei bianconeri, ma la squadra è mancata anche a livello di presenza, di intensità, di durezza mentale e fisica. Una lezione casalese dura da digerire per i 300 sostenitori della Bertram arrivati al ‘PalaFerraris’.

La Junior, che replica a domicilio, la prova solida di Treviglio, parte forte e incanala subito il match. Tortona riesce a risalire in una sola occasione sorpassando sul 15-16 al 7’. Ma è un attimo. I padroni di casa ripartono piazzando il primo strappo che vale il 48-33 della fine primo tempo . Ramondino non ha nulla dalla panchina e solo punti dai due stranieri (26), la ripresa è la fotocopia del primo tempo. Casale riprende a macinare, Tortona sbaglia tantissimo. I rossoblù toccano il +20 al 30’ (65-45) e controllano mandando a referto tutti e dieci i giocatori. Casale 20 Roberts, Sims doppia doppia (13 e 11).

Novipiù – Bertram 81-60

(28-22, 48-33, 65-45)

Novipiù Casale: Denegri 5, Tomasini 8, Cesana 4, Roberts 20, Sims 13, Martinoni 12, Battistini 4, F. Valentini 9, Camara 4, Piazza 2, Cappelletti. N.e.: Giombini. All. Ferrari

Bertram Derthona: Buffo, Mascolo 4, Formenti 6, Gaines 14, De Laurentiis 2, Gražulis 21, Martini 8, Pullazi 5, Cepic. N.e.: Festinese, Valle, Seck. All. Ramondino