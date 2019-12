Novipiù riparte. Bertram risorge

Riparte la Novipiù. Risorge la Bertram. Doppia vittoria esterna per le due alessandrine dell’A2. Due vittorie in volata. La Junior passa a Latina, Tortona sbanca Treviglio.

Casale riparte

Dopo il passo falso interno contro Scafati, la Novipiù riprende il cammino passando con una partita di personalità sul campo (82-84) della Latina degli ex (Gramenzi, Musso e Pepper). Successo maturato nei finale dopo 40’ in vantaggio. Doppia doppia di capitan Martinoni, 20 punti di Sims. Quello del PalaBianchini era il big match della giornata e Casale ha rilanciato la sua classifica (2 punti dietro Biella che vince ancora) e mette un piede nella qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Domenica sarà strategico il derby casalingo contro Torino.

Risorge Tortona

La Bertram non vinceva in trasferta dal recupero della prima giornata sul campo dell’Eurobasket. Il successo di Treviglio, dopo un primo tempo equilibrato e una rimonta nell’ultimo periodo appare come un grande passo avanti per la squadra di coach Marco Ramondino. Leoni (8 assist di Gaines, doppia-doppia di Grazulis) capaci di una partita di sostanza, con la lucidità per rallentare il consueto ritmo forsennato dei padroni di casa e una difesa in grado di vincere la partita nella fase finale. Ora la Bertram deve confermare i progressi.

Domenica al PalaOltrepò arriva Latina, squadra sconfitta da Casale in questo turno.

Benacquista-Novipiù 82-84

(19-25, 20-22, 21-19, 22-18)

Bencquista Latina: Mcgaughey 19, Musso 16, Pepper 16, Raucci 13, Ancellotti 6 Cassese 6, Bolpin 6, Romeo, Di Pizzo. N.e.: Di prospero. All. Gramenzi

Novipiù Casale: Sims 20, Martinoni 16, Tomasini 14, Roberts 12, Cesana 9, Valentini 6, Piazza 3, Denegri 2, Camara 2, Battistini. N.e.: Da Campo. All. Ferrari

Treviglio-Bertram 69-72

(20-18, 39-34, 60-54)

Bcc Treviglio: Pacher 22, Reati 7, Caroti 6, Palumbo 17, D’Almeida 4, Ivanov 3, Taddeo, Borra 10. N.e.: Cagliani, Nani, Amboni. All. Vertemati

Bertram Derthona: Buffo 4, Formenti 2, Gaines 5, De Laurentiis 11, Mascolo 11, Gražulis 18, Martini 9, Pullazi 12. N.e.: Čepić, Festinese, Valle, Seck. All. Ramondino