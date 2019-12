Casale, segno 'X' nel recupero

Dopo l'arrivo dell'attacante Luca Di Renzo e l'addio al portiere Alessio Scatolini, sulla ruota del Casale esce il segno 'X' nel recupero, al 'Palli', con il Fossano, 1-1 il finale.



Nei primi 45 sono gli ospiti a spingere da subito sull'acceleratore con la conclusione dal limite di Galvagno respinta da un attento Tarlev; prova a rispondere la formazione di casa con Cappai che sfiora il gol mandando di poco alto il pallone. Ancora il Casale si rende pericoloso con Coccolo ma il suo tiro è deviato in angolo dall'estremo difensore del Fossano. Poco dopo la mezz'ora i ragazzi guidati dall'ex Viassi trovano la rete del vantaggio: lo 0-1 è firmato Cristini che, di testa, la insacca sfruttando così al meglio un corner.

Nella ripresa, il cambio Villanova-Lamesta si rivela azzeccato: proprio la conclusione di Lamesta è respinta da Merlano, sulla palla si avventa Coccolo per l'1-1. Continua ad insistere lo stesso attaccante che per due volte semina il panico nell'area avversaria, ma senza finalizzare.

CASALE - FOSSANO 1-1

Reti: pt 33' Cristini (F), st 12’ Coccolo (C)

CASALE: Tarlev, Bianco, Villanova (1’st Lamesta), Brugni (9’st Di Renzo), Cintoi, Todisco, Coccolo, Di Lernia, Cappai, Poesio, Fabbri. A disp. Rovei, Mair, Pinto, Vecchierelli, Provera, Misbah, Buglio A. All. Buglio F.

FOSSANO: Merlano, Campana, Boloca, Scotto, Cristini, Galvagno, Romani, D'Ippolito, F.Giraudo, Coviello, Bergesio (7'st Brondino). A disp. Gaia, S.Giraudo, Sangare, Bertoglio, Madeo, Lanfranco, Mitta, Zeni. All. Viassi