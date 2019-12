Il derby delle sberle. Novipiù ko

«Abbiamo preso due sberle». L’ammissione è di coach Mattia Ferrari che non nasconde la sua delusione.

Torino passa al «PalaFerraris» con una prestazione impressionante che fa la Novipiù piccola- piccola. Il derby è di Torino (63-85), la riflessione per Casale che con questo tonfo compromette di molto l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Tutto si deciderà domenica, nell’ultima del girone d’andata con i rossoblù impegnati a Rieti, campo tradizionalmente molto difficile.

La partita, dominata per 40’ da Torino (anche +25 sul 50-75), manda in crisi Casale – al secondo tonfo casalingo consecutivo.Il malessere dell’ambiente si traduce in una riunione di squadra,I al termine della partita.

Nel chiuso dello spogliatoio squadra e staff proveranno a trovare un modo per uscire bene da questo momento e non mettere in discussione il percorso positivo fino qui compiuto. Sims e Denegri gli emblemi della serata nera di Casale. Camara una delle poche note positive.

Novipiù- Reale Mutua 63-85

(17-23, 29-46, 49-70)

Novipiù Casale: Denegri, Tomasini 9, Cesana 3, Roberts 12, Sims 7, Martinoni 16, Battistini, F. Valentini 6, Camara 7, Piazza 3. N.e.: Da Campo, Sirchia. All. Ferrari

Reale Mutua Torino: Cappelletti 7, Marks 12, Alibegovic 17, Cassar 2, Campani 9, Pinkins 15, Diop 10, Toscano 13, Jakimovski, Ianuale, Reggiani. N.e.: Traini. All. Cavina