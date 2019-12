Bertram, sfuma il sogno Coppa

Non basta un buon primo tempo alla Bertram per centrare la vittoria ad Agrigento. I Leoni cedono al ritorno dei padroni di casa (74-63) che si confermano una delle rivelazioni del torneo.

Siciliani, meritatamente ammessi alle finali di Coppa Italia, Tortona che dopo due successi in fila si ferma e deve dire addio al sogno qualificazione (un successo avrebbe promosso i bianconeri ed escluso i siciliani).

Al «PalaMoncada» esordio dell’ultimo arrivato Andrea Casella, che tra normali difficoltà, ha provato a dare il suo contributo. Quello che il match ha detto con chiarezza è che la squadra di coach Marco Ramondino, nonostante i progressi, non ha ancora la necessaria durezza e continuità per vincere questo tipo di partite.Gara che si è decisa nell’ultimo quarto quando i padroni di casa hanno stretto in difesa e colpito da tre con James e Pepe. Tortona chiude il girone d’andata a quota 14 punti. Domenica inizia il girone ritorno.

M Rinnovabili -Bertram 74-63

(16-18, 33-35, 55-51)

M Rinnovabili Agrigento: Rotondo, Cuffaro, De Nicolao 6, Fontana, Chiarastella 4, Ambrosin 9, James 22, Moretti 2, Pepe 19, Easley 12. N.e.: Moricca, Morreale. All. Cagnardi

Bertram Derthona: Buffo 4, Gaines 8, De Laurentiis 11, Mascolo 16, Cepic, Gražulis 4, Martini 13, Casella, Pullazi 7. N.e.: Valle, Seck, Festinese. All. Ramondino