Brividi Bertram. Ma sorrisi finali

Brividi e sorrisi. La volata premia Bertram Derthona, che batte Eurobasket (66-65), tonando al successo e iniziando col piede giusto il girore di ritorno.

La squadra di coach Marco Ramondino conduce – anche con un buon margine – per buona parte del primo tempo. Nel finale della prima parte, però, i Leoni subsicono il rientro degli ospiti che chiudono sul -3 all’intervallo lungo (41-38). La partita diventa così più equilibrata nella ripresa. La lunga rincorsa del quintetto romano è premiata col pareggio a quota 60 a metà dell’ultima frazione.

Nell’ultima parte la palla pesa e Tortona si fa un po’ bloccare dalla paura. Si arriva in volata. L’errore dalla lunetta di Amici impedisce agli ospiti di portare la partita all’overtime e regala il successo alla Bertram. Il campionato non si ferma. Squadre in campo domenica prossima.

Bertram – Eurobasket 66-65

(24-11, 41-38, 56-53)

Bertram Derthona: Buffo, Seck, Gaines 23, De Laurentiis 6, Mascolo 9, Gražulis 8, Martini 9, Casella 6, Pullazi 5. Ne: Valle, Festinese, Cepic. All. Ramondino

Eurobasket Roma: Sabatino 3, Veideman 10, Fanti 17, Loschi 7, Cicchetti 4, Amici 12, Taylor 12, Maganza, Graziani. Ne: Sacchettini. All. Maffezzoli