Novipiù è tornata. Agrigento battuta

La Novipiù è tornata. Battuta Agrigento (85-76) al termine di 40 minuti tirati. Vittoria convicente dei rossoblù, che aprono il girone di ritorno con un successo importante. Coach Ferrari, dopo le ultime sconfitte, cambia assetto, schierando Valentini come play titolare, usando Denegri dalla panchina come guardia e rivitalizzando Roberts.

La partita. Impatto buono di Casale. Nonostante l’aggressività di Agrigento, la Junior parte col piglio giusto e mette la testa avanti. Tomassini, due falli subito, finisce in panchina. Tocca a Roberts, uno dei giocatori sotto osservazione. Subito a segno capitan Martinoni (6 punti). Novipiù sul +10 (25-15). Agrigento accorcia nel finale e con la tripla di Pepe sulla prima sirena chiude sotto 25-18 al 10’.

Stesso copione anche nella seconda frazione. Agrigento è molto aggressivo in difesa, ma finisce presto in bonus. Casale fino al +15 per spaccare la gara (41-26). Agrigento, con un minibreak, accorcia un po’ le distanze e va al riposo sotto 43-31.

Al rientro i siciliani sono più efficaci. La difesa Junior “battezza” Easly, che però punisce lontano da canestro. 8 punti del lungo Usa per il nuovo -7 (53-46) a metà terza frazione. Al 30’ Casale avanti ma Agrigento resta minacciosa (62-54). Minaccia che resta viva e presente anche nell’ultima frazione. Novipiù non si sente mai al sicuro, anche perché gli ospiti non mollano di un palmo e con Pepe e Chiarastella ribattono colpo su colpo ai tentativi dei padroni di casa di chiudere i conti. La frazione gira sul + 5 (72- 67). Fiammata Roberts-Martinoni per la nuova doppia cifra di vantaggio (77-67) a 4’ dalla sirena.

La squadra di Ferrari potrebbe stringere un po’ di più in difesa per evitare di portarsi il nemico in casa fino alla scadere. Ma la Junior è brava a cavalcare Roberts e Martinoni e ritagliarsi un nuovo, prezioso, +10 (84-74). E alla fine di 40’ tirati, finalmente, la Novipiù può esultare.

Novipiù - M Rinnovabili 85-76

(25-18, 43-31, 62-54)

Novipiù Casale: Valentini 4, Tomasini 1, Cesana 3, Denegri 13, Martinoni 20, Sims 20, Piazza 2, Roberts 17, Camara 5, Piazza 2. Ne: Battistini, Sirchia, Da Campo. All. Ferrari

M Rinnovabili Agrigento: De Nicolao 10, Fontana, Chiarastella 11, Ambrosin 2, James 18, Moretti, Pepe 15, Easley 14, Rotondo 6. Ne: Cuffaro. All. Cagnardi