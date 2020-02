Nuova Bertram: vittoria a Capo d'Orlando

CAPO D'ORLANDO - Bertram fa sul serio. A Capo d’Orlando arriva la seconda vittoria consecutiva (75-88) del nuovo corso. La squadra di coach Marco Ramondino passa d’autorità sul campo dei siciliani (Grazulis 23 punti, Severini 14 punti e 9 rimbalzi), comandando la partita per 40’ e iniziando nel migliore dei modi la doppia trasferta siciliana. Tortona sale a quota 24, -2 punti dal trio che insegue la capolista Torino. I Leoni non vincevano in trasferta da due mesi.

La partita. Subito buono l’approccio alla gara dei bianconeri – recuperati De Laurentiis e Formenti – che trovano buone soluzioni corali e prendono il comando (10-18 del 6’) e chiudono sul 20-27 al 10’. Nella seconda frazione il Derthona allunga con Martini, Mascolo e Severini. La frazione gira sul +12 (26-38), tocca il 17 (32-49) e chiude all’intervallo lungo su un promettente 38-51. Al rientro dagli spogliatoi l’Orlandina prova a ricucire il gap, ma la Bertram respinge al mittente il tentativo e allunga con Sanders (46-62 al 25’). Alla fine della terza frazione 56-74. Ci prova Capo d’Orlando in apertura di ultima frazione e rosicchia il margine ospite fino al -13 (63-76). Ma i tortonesi sono lucidi nel gestire la situazione ed evitare (Grazulis) che la partita si riapra.

La squadra resta in Sicilia e si trasferisce a Trapani – che ha sbancato Casale - per giocare la gara infrasettimale di mercoledì sera. L'avversario ha gli stessi punti di Tortona.

Orlandina-Bertram 75-88

(20-27, 38-51, 56-74)

Orlandina: Elmore 14, Galipò 2, Mobio 5, Ani 2, Laganà 38, Ellis, Neri 5, Donda 3, Lucarelli 6. Ne: Querci, Triassi, Bellan. All. Sodini

Bertram Derthona: Tavernelli 7, Formenti, De Laurentiis 6, Mascolo 7, Čepić 3, Severini 14, Sanders 14, Gražulis 23, Martini 14, Valle, Buffo. Ne: Seck. All. Ramondino