Novipiù a caccia della Coppa Italia

Su il sipario, a Roma, per la Coppa Italia Lnp 2020, che si svolgerà dal 6 all’8 marzo a Ravenna, con l’organizzazione del Basket Ravenna.

A fare gli onori di casa Ivan Zazzaroni, direttore di Corriere dello Sport e Guerin Sportivo, che ha introdotto Gaetano Laguardia, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Pallacanestro, Pietro Basciano, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Fabio Manca, presidente di Lnp Servizi e Julio Trovato, direttore generale di Final Eight Ravenna 2020, comitato organizzatore della Coppa Italia.

Per la Junior Casale, una delle otto squadre finaliste, presente il general manager Giacomo Carrera, molto chiaro sugli obiettivi della Novipiù. «Vogliamo essere noi stessi. Se lo saremo, come abbiamo dimostrato in stagione, potremo giocarcela con tutti i migliori. Sarà bello essere sul parquet di Ravenna, non faremo certo la vittima sacrificale. Da casalese sono contento di rappresentare la squadra della mia città tutti i giorni, è una condizione molto bella».

Novipiù esordirà nel quarto di finale il 6 marzo (ore 20.45) contro i padroni di casa di Ravenna.