Bertram rialza la testa, passa d’autorità sul campo di Latina (70-88), e scaccia – almeno per ora – la crisi. Dopo tre ko consecutivi la squadra di coach Marco Ramondino non tradisce. Non era facile andare a vincere in casa di una formazione in difficoltà, ma a caccia disperata di un risultato positivo. I Leoni ci sono riusciti, reggendo alla pressione di una vittoria obbligata, disinnescando il pericolo Gaines (ex al debutto, autore di soli 8 punti) e restando in vantaggio praticamente per tutti i 40’.

Con la difesa Tortona costringe i laziali a segnare 16 punti a periodo nelle prime tre frazioni e con un ultimo quarto da 30 punti chiude i conti senza i rischi di un finale a contatto. Ottimo il ritorno di Pullazi dopo l’infortunio (16 punti e 8 rimbalzi), solito Grazulis (21 punti e 7 rimbalzi) e bella partita da ex di Tavernelli, che segna 12 punti e distribuisce 5 assist.

Domenica, contro Agrigento, al PalaOltrepò Tortona proverà a fare un altro passo avanti verso i playoff, prima della fase ad orologio.

Benacquista - Bertram 70-88

(17-20, 34-43, 50-28)

Benacquista Latina: Moore 18, Di Pizzo 12, Musso 10, Gaines 8, Raucci 7, Romeo 6, Bolpin 5, Ancellotti 4, Cassese. Ne: Di Prospero. All.: Gramenzi

Bertram Tortona: Grazulis 21, Pullazi 16, Tavernelli 12, Sanders 11, Formenti 11, Severini 10, Mascolo 5, Martini 2, De Laurentiis. Ne: Čepić, Buffo. All.: Ramondino