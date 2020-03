Ablatico: "Giusto fermarsi, ci rivedremo presto"

TORTONA - «È stato giusto fermarci. Oggi la vita è altro. Ma ci rivedremo presto. Perché questa è solo una parentesi». Dispiacere per una stagione spezzata a metà, ma anche speranza nelle parole di Andrea Ablatico, presidente del Derthona Basketball Lab (il settore giovanile bianconero).

A pochi giorni dallo stop definitivo all’attività dei campionati giovanili e regionali imposta dalla Fip il dirigente spiega i suoi pensieri.

«Come società prendiamo atto della saggia decisione presa dal presidente Gianni Petrucci. Oggi ci sono battaglie e partite decisamente più importanti da combattere. Dal nostro punto di vista rimane il rammarico di una stagione, per certi versi irripetibile per noi, rimasta a metà. Quello che la nostra Under 18 Eccellenza stava facendo nel campionato giovanile più importante d’Italia resterà per sempre nei nostri cuori come una cavalcata ai limiti dell’irreale. È come se avessimo vinto, come del resto hanno vinto tutti i nostri atleti e allenatori - aggiunge Ablatico - dal più piccolo bimbo del minibasket fino a Massimo Olivieri, sudando ogni giorno su un campo di pallacanestro».