'Leggende:' decisi i migliori 16. Al via i quarti di finale

ALESSANDRIA - Quarti di finale al via. I tifosi di Junior Casale e Derthona Basket hanno scelto i migliori 8 della storia del loro club. Il contest creato dalla Lega Nazionale Pallacanestro «#SfidaLeggende» sta appassionando e tra siti e social i voti arrivano per premiare questo o quel giocatore. Ci sono atleti ancora in attività e vecchie glorie, ma la sfida è senza tempo.

A Casale sono questi i migliori 8 venuti fuori dal primo giro degli scontri diretti: Niccolò Martinoni, Giovanni Tomassini, Claudio Valentini, Piercarlo Ogliaro, Simone Pierich, Matteo Malaventura, Brett Blizzard e Matteo Formenti.

A Tortona più giocatori storici in lizza, visto che il club ha deciso di indirizzare i protagonisti più recenti verso il concorso per il "Miglior quintetto". I leoni scelti per i quarti di finale sono: Luca Garri, Nereo Maghet, Gianni Cermelli, Francesco Barabino, Roberto Tava, Petar Naumoski, Enrico Marina, Paolo De Ros.

L'invito è a seguire i social e i siti dei due club per sapere quando inizieranno le nuove sfide.