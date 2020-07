Bertram: ‘Ambro’ scopre Tortona

TORTONA - Un altro volto nuovo della Bertram 2020/2021 si presenta. Dopo la visita di Matteo Graziani la scorsa settimana, anche Lorenzo 'Ambro' Ambrosin è arrivato a Tortona.

Una consuetudine, per i nuovi acquisti della Bertram, quello di avere un primo contatto con la realtà bianconera. Ambrosin, che ha giocato le ultime tre stagioni ad Agrigento, è arrivato ieri a Tortona. Foto di rito con i nuovi colori e sciarpa dei Leoni, colloqui con i dirigenti bianconeri e con coach Marco Ramondino. Oggi per la guardia trevigiana, che si giocherà un posto negli esterni con Sanders (la sua uscita contrattuale scade domenica) e Fabi, anche l’occasione per assaggiare il parquet del ‘PalaCamagna’ per una seduta di allenamento individuale e prendere confidenza con quella che sarà la sua nuova casa sportiva.