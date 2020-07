Bertram: Morgillo chiude il roster

TORTONA - Alessandro Morgillo, centro 21enne di 204 centimetri, è l’ultimo acquisto della Bertram. Un innesto che chiude il mercato in entrata di Tortona e il roster 2020/2021 dei bianconeri. Una scelta, quella di Morgillo, che chiarisce definitivamente anche la posizione di Rei Pullazi, che chiude la sua esperienza tortonese e dovrà trovare con il club un accordo di transazione del suo contratto.

A presentare l’ultimo arrivato è il nuovo direttore sportivo dei Leoni Vittorio Perticarini. «Riteniamo Alessandro il profilo ideale per completare il nostro reparto lunghi. Si tratta di un giocatore giovane, ma che vanta già importanti esperienze, sia a livello giovanile con la VL Pesaro, sia a livello senior. Nel percorso di crescita che vogliamo continuare a compiere, crediamo di poter aiutare Morgillo a esplorare ulteriormente il suo potenziale in un campionato competitivo come quello che ci attende il prossimo anno».

Morgillo, che ha incrociato coach Marco Ramondino con la Nazionale Under 16, ha chiuso la passata stagione tra Verona di A2 (8 presenze), dove non trovava spazio, e la B di Salerno, dove si è trasferitodurante l'anno e con la quale non ha mai debuttato a causa del lockdown. Morgillo sarà il quarto lungo di un reparto che comprende Jalen Cannon, Giulio Gazzotti e Luca Severini (Magaye Seck resterà?). Con Matteo Graziani è il secondo under della Bertram 2020/2021.