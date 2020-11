La JBM firma Corban Collins?

CASALE - La JBasket Monferrato verso la firma della guardia Usa, Corban Collins.

Casale, visto il prolungarsi dell’assenza dell’argentino Lucio Redivo (che starà fuori per infortunio ancora per quaranta giorni) avrebbe deciso di rompere gli indugi e inserire temporaneamente un giocatore. In vista dell’inizio del campionato, confermato per domenica prossima 22 novembre, i rossoblù starebbero quindi per riportare in Italia l’esterno Usa visto nella passata stagione tra Cantù (Serie A) e Treviglio.

Per Collins (26 anni, 190 cm) a Treviglio giocate 9 partite prima dello stop della stagione con 19 punti di media.