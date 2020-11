Fortitudo, solo 41 punti. Il primo derby è di Oleggio

BORGOMANERO - C'è tanto da lavorare. Tantissimo. Coach Claudio Vandoni lo sapeva, l'amministratore delegato Maurizio Mazzieri anche. "La nostra non è una scommessa, è un progetto di lavoro con i giovani". Però con sette under è difficile, contro avversarie più esperte: così la 'prima' di serie B per Fortitudo Alessandria è in salita , e anche impegnativa, solo 41 punti in casa di Magic Oleggio (73-41, si è giocato a Borgomanero), in una gara 'vera' dopo ben 278 giorni, e che per gli alessandrini resta 'giocabile' solo nei primi due quarti. Soprattutto nel secondo parziale, l'unico punto a punto, 19-16 per i padroni di casa, ma con segnali che legittimano fiducia per i secondi 20'. Fiducia che, però, sfuma: solo 17 punti in tutto, davvero pochi per una squadra che tira con il contagocce da 2, da 3 ha 18 per cento di realizzazione.

Un solo giocatore in doppia cifra, Fabio Dal Maso, 11 punti per lui. Anche il contrubuto degli esperti della rosa è inferiore alle attese, contro una avversaria che, nei pronostici di coach Vandoni, era considerata sqadra ben organizzata, ma fra le più 'affrontabili' del girone. In questo momento il divario è netissimo, ma certo ai giovani va concessa la possibilità di abituarsi ad una categoria che alcuni hanno 'frequentato' poco, ma altri mai. C'è, poi, chi, come Paglia, è arrivato da pochi giorni e deve integrarsi, mentre resta in sospeso la situazione del tesseramento di Oliviero.

Magic OLeggio - Fortitudo Alessandria 73-41

(14-8, 33-24, 49-33)

Magic Oleggio: Negri 12, Pilotti 7, De Ros 10, Ielmini 9, Somaschini 11, Boglio 2, Romano 6, Airaghi 6, Giacomelli 10. Ne: Ferrari, Okeke, Ghigo

Fortitudo Alessandria: Ferri 8, Giancarli 5, Apuzzo 3, Dal Maso 11, Bracchi 5, De Paoli 6, Guaccio 3, Paglia,Valle. Ne: Sacco. All.: Vandoni