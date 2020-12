Poker Bertram, battuta Orzinuovi (90-82)

VOGHERA - E sono quattro. La Bertram batte Orzinuovi (90-82) e centra la quarta vittoria nelle prime quattro gare di campionato. Mai Tortona era riuScita a piazzare un avvio di stagione così positivo. Un risultato che dà ulteriore fiducia alla squadra di coach Marco Ramondino che ha ancora una volta in Jalen Cannon il suo condottiero (20 punti e 8 rimbalzi) in una partita che i Leoni girano nel terzo periodo (31-16) e spingono fino al +21 (85-64 al 35’). Ora Tortona ha 48 ore per ricaricare le batterie in vista del big game di martedì (PalaOltrepò ore 18) contro la Reale Mutua Torino che ha rullato Piacenza.

Primo tempo in equilibrio e con fasi diverse. Meglio Tortona in avvio (8-2 al 3’), poi Orzi trova l’alternanza tra zona e uomo che blocca l’attacco bianconero e apre il contropiede con Miles (20-22 al 10’). Nella seconda frazione Tortona corona la sua rimonta con uno strappo di Cannon (10 punti in fila) e chiude all’intervallo lungo sul 43-40.

La gara gira nella terza frazione (31-16) con Bertram che apre dall’arco (dopo un primo tempo da 0/10) la scatola difensiva di Corbani (74-56 al 30’). Nell’ultimo periodo acceleratore spinto fino al +21 (85-64) del 35’ e poi gestione con tante seconde linee in campo pensando alla sfida di martedì.

Bertram-Agribertocchi 90-82

(20-22, 43-40, 74-56 )

Bertram Tortona: Tavernelli 8, Mascolo 12, Ambrosin 11, Sanders 11, Fabi 8, Cannon , Graziani, Gazzotti 9, Morgillo 2, Severini 9. N: Sackey, Ciadini. All. Ramondino

Agribertocchi Orzinuovi: Spanghero 13, Martini 12, Miles 29, Hollis 14, Zilli 4, Galmarini 9, Mastellari , Rupil 2, Cassar. N.e.: Guerra , Tilliander. All. Corbani