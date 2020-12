Cinquina Bertram, Torino al tappeto

VOGHERA - Esame superato. Derby dominato. Bertram batte Torino (70-64) nel big game della giornata (recupero della prima di campionato) e manda un segnale chiaro e forte alle rivali. In questo avvio di stagione (Tortona 5 vittorie consecutive) è la squadra da battere. Mascolo e Ambrosin fanno i protagonisti, Sanders mette la tripla della vittoria nel finale di una partita condotta per 40’.

Il derby regionale si colora di bianconero. I Leoni piazzano un primo tempo super e una ripresa di controllo e contenimento. Nella prima frazione la squadra di coach Demis Cavina è imprecisa in attacco e poco aggressiva in difesa. I falli precoci di Cappelletti mandano il play fuori partita. La formazione di coach Marco Ramondino cavalca un Bruno Mascolo che fa l’americano (da 15 punti, 7/8 dal campo, 3 rimbalzi e 3 falli subiti). Tortona raggiunge il +14 e chiude al 20’ sul 41-27. Ci si aspetta una tempesta nella ripresa, invece Torino cresce (Diop 19 punti e 11 rimbalzi), scende sotto la doppia cifra di svantaggio con una fiammata dell’ex Alibegovic (51-43 al 27’), ma non fa mai davvero paura. Nel finale i gialloblù rosicchiano il margine fino al -4 (66-62 a 35” dalla sirena). Tortona gestisce e con la tripla di Sanders chiude i giochi.

Bertram- Reale Mutua 70-64

(22-15, 41-27, 53-43)

Bertram Tortona: Mascolo 18, Tavernelli, Sanders 13, Fabi 7, Severini 6, Ambrosin 16, Cannon 7, Morgillo, Gazzotti 3. Ne: Graziani, Sackey, Ciadini. All. Ramondino

Reale Mutua Torino: Penna 2, Cappelletti, Clark 10, Diop 19, Campani 2, Pinkins 12, Alibegovic 14, Toscano 5. Ne: Origlia, Ferro, Mortarino. All. Cavina