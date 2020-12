165 mascherine, 1100 euro all'Ospedale

ALESSANDRIA - Mille e 110 euro per l'ospedale di Alessandria: è il risultato dell'iniziativa dei Supporters 1999, che hanno realizzato e distribuito ben 165 mascherine. Il primo lotto esaurito in meno di un giorno, e ristampe in serie: ieri il bonifico sul conto corrente bancario "Pro Asl- Ao Al Uniti Contro Covid 19" aperto dalla Fondazione Solidal Onlus e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per aiutare concretamente l'Ospedale Civile di Alessandria nel contrasto al virus.

Il "grazie" dei promotori va a chi ha acquistato questa mascherina, "tutti ci hanno permesso di dimostrare ancora una volta che il nostro gruppo e la Gradinata Nord sono davvero il cuore pulsante di questa città".

Per i Supporters è, anche, un "contributo economico, per dare un segnale tangibile della nostra presenza al fianco di chi quotidianamente lavora per la salute di noi alessandrini, mai come in questo anno maledetto messa a dura prova"

C'è grande voglia di tornare nella Nord, "a gioire e soffrire per i Grigi e ricominciare a viaggiare su è giù per l'Italia al seguito di questa maglia unica al mondo". Dai Supporters un invito a "contribuire anche individualmente a questa iniziativa visitando il sito www.fondazionesolidal.it".