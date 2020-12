Ferrari: "La nostra peggiore partita"

CASALE - Non cerca scusa, né scorciatoie il coach della Novipiù JBM Mattia Ferrari nEL commento della sconfitta casalinga contro Urania Milano. «Abbiamo giocato una pessima partita. Senza capo né coda. A folate, non attenti alle cose che contavano, soprattutto quando potevamo riaprirla. È senza dubbio la peggior partita di questo inizio di campionato. Molto peggio di quella di mercoledì».

L’analisi del tecnico, che dopo il crollo di domenica con Orzinuovi, aveva difeso la squadra, stavolta mette a nudo le mancanze dei suoi giocatori. «Si potrebbero utilizzare tanti alibi. Dagli infortuni, alle tante partite ravvicinate, ma sarebbero scusanti a latere. Mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta. Siamo scesi in campo con un atteggiamento non giustificabile. Mi spiace tantissimo e spero che da qui a tre giorni avremo modo di resettare le idee per poter disputare un derby con Biella con il coltello fra i denti».