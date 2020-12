Otto Bertram: sei inarrestabile

VOGHERA - E sono otto! Otto vittorie in fila per la capolista Bertram. Anche Verona (corazzata in crisi) deve arrendersi. L'assenza di coach Marco Ramondino (positivo al Covid) non distrae i Leoni che s'impongono 87-80.

Partita dall'andamento strano (i leoni recuperano Tavernelli, Verona non ha Rosselli). Tortona, guidata in panchina dal debuttante Vanni Talpo, conduce nel primo tempo (49-44), senza scappare. Lo strappo, bello deciso, arriva nella terza frazione vinta 28-8 e chiusa sul +25 (77-52) con un micidiale parziale di 19-0 (da 56-52 a 77-52). Protagonista ancora la coppia Mascolo-Ambrosin.

Tutto sembra deciso, ma l'ultima frazione la Bertram si spegne in attacco contro una difesa veronese più intensa e subisce la rimonta Tezenis, che arriva fino ad un minaccioso -5 (81-76). Nel finale si incarica di chiudere Jamarr Sanders che, con tripla e assist a Cannon, manda in archivio la gara.

Bertram –Tezenis 87-80

(30-22, 49-44, 77-52)

Bertram Tortona: Mascolo 19, Fabi 8, Cannon 11, L. Severini 11, Tavernelli 1, Sanders 8, Gazzotti 7, Ambrosin 22, Graziani. Ne: Morgillo. Tutti. Talpo

Tezenis Verona: Tomassini 19, Greene 8, Jones 15, Caroti 5, G. Severini 9, Candussi 22, Janelidze 2, Colussa. Ne: Beghini, Calvi. All. Diana