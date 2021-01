Il mondo delle bocce piange Mario Buzzi

ARQUATA - Ancora un lutto per il mondo provinciale delle bocce: si è spento poche ore fa Mario Buzzi, giocatore, arbitro e dirigente, molto attivo in provincia, soprattutto nella sua Arquata, a Serravalle e Stazzano, ma anche nel resto del Piemonte.

Buzzi, 81 anni, era guarito dal covid, ma le complicazioni della malattia hanno aggravato le sue patologie. Fra i molti incarichi, era stato consigliere regionale della Federbocce e componente della commissione tecnica.

Per molti anni è stato presenza costante e interlocutore prezioso per il comitato provinciale e un riferimento per le società di tutto il territorio.