Moreno Longo è il nuovo allenatore dei Grigi

ALESSANDRIA - Moreno Longo è il nuovo allenatore dell'Alessandria. Il contatto, avviato già ieri dopo il ko con il Como, ha portato all'accordo: contratto fino a giugno 2023 con il tecnico ex Toro, che ha portato il Frosinone in serie A e che conosce il Moccagatta, per aver indossato 17 volte la maglia grigia e aver disputato le fasi finali del Trofeo Mamma Cairo quando era sulla panchina della Primavera del Toro, con cui ha vinto anche uno scudetto.

Poi la stagione alla Pro Vercelli, in B, salvezza alla penultima giornata, prima di accettare la proposta del Frosinone, con cui ha conquistato la A.

L'anno scorso è subentrato a Mazzarri alla guida del Toro, riuscendo a tenere i granata in A. Anche nei giorni scorsi lo stesso Cairo lo aveva sondato per la sostituzione di Giampaolo.

In estate aveva ricevuto la proposta del Palermo, perché la C non ha mai rappresentato un limite alle sue scelte, soprattutto in piazze ambiziose, ma non aveva raggiunto l'intesa.

Con il presidente Luca Di Masi il tecnico, classe 1976, è stato subito in sintonia: eredita un gruppo forte, che potrebbe essere ancora potenziato, e la durata del contratto rappresenta un segnale eloquente anche degli obiettivi chiesti. Longo avrà al suo fianco il fidato vice Dario Migliaccio.