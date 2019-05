Gioielli su carta, le aziende collaborano

Il collezionista Walter Fochesato racconta al "Piccolo" la mostra "Gioielli su carta", in programma da sabato 10 novembre al primo dicembre a Palazzo Valentino a Valenza, in piazza XXXI Martiri ( aperta il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, il venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, ingresso gratuito). In mostra 300 opere tra disegni, cartoline, calendarietti, documenti messi a disposizione da aziende cittadine: Annaratone Srl, Barberis Carlo Srl, Barzizza & C. Srl, Buzio Luciano Srl, Capra Srl, Cassola Gilberto & C. Snc, Ceva Gioielli Srl, Crivelli Srl, Deambrogio F. lli Srl, Filostil Srl, G. Verdi & C. Srl, Lenti P. Carlo di Alberto e Simona Lenti Snc, Leo Pizzo Spa, Margherita Burgener, Megazzini di Megazzini Massimo & C. Sas, Milano Luciano & Luigi Snc, Molina Davide Srl, Monile Jewels of Italy Srl, Moraglione F. lli Srl, Ofir Srl, Pasquale Bruni Spa, Picchiotti Srl, Raselli Franco Spa, R.C.M. Srl, Recarlo Spa, Staurino F. lli Srl, Vendorafa Lombardi Srl, Visconti Giorgio Spa.