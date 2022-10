La Festa del Cinema di Roma sotto il segno di Paul Newman e Joanne Woodward

Torna dal 13 al 23 ottobre 2022 all’Auditorium parco della Musica Ennio Morricone la Festa del Cinema di Roma, totalmente rinnovata in occasione della sua 17esima edizione.

La nuova direttrice artistica Paola Malanga - critica cinematografica e attuale vice direttrice di Rai Cinema - succeduta ad Antonio Monda, ammette di accogliere una sfida «importante con l’entusiasmo e l’amore per il cinema che da oltre trent’anni caratterizzano il mio lavoro, nella consapevolezza del momento storico che il settore cinematografico e la città di Roma stanno attraversando per costruire un futuro al passo coi tempi».

Sono 16 i film in gara, all’interno del concorso internazionale “Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani”: i titoli proposti confermano la vocazione della Festa per il cinema d’autore, a cui si aggiunge anche un rinnovato interesse per il cinema mainstream nella prospettiva di un festival che guarda al futuro.

Tra le novità della manifestazione, la sezione non competitiva “Freestyle”, con 25 titoli che guardano alla sperimentazione e alla contaminazione tra linguaggi; saranno presenti anche le sezioni “Grand Public”, con i film destinati al grande pubblico (come, ad esempio, “Il colibrì” di Francesca Archibugi con Francesco Favino, che verrà proiettato in apertura, o “The Lost King” di Stephen Frears, con Sally Hawkins e Steve Coogan) e “Best of 2022”, il meglio dai festival internazionali, in cui si potrà trovare anche “Triangle of Sadness” dello svedese Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro di Cannes 2022.

Moltissime le iniziative speciali, le rassegne e le retrospettive, come l’omaggio al recentemente scomparso Jean-Luc Godard, le proiezioni di “Kill Me If You Can” di Alex Infascelli, “Umberto Eco - La biblioteca del mondo” di Davide Ferrario, “Ritratto di regina” di Fabrizio Ferri.

Alla coppia attoriale formata da Paul Newman e dalla moglie Joanne Woodward - riprodotta anche sulla locandina ufficiale della Festa - è dedicata la retrospettiva di 15 film a cura di Mario Sesti “Ms. Woodward and Mr. Newman”, il cui titolo riecheggia quello del celebre film di James Ivory “Mr. and Mrs. Bridge” (1990).

Nel corso della retrospettiva, inaugurata da Melissa Newman, una delle tre figlie dei Newman, verrà presentato “The Last Movie Stars” di Ethan Hawke, docuserie Sky in sei puntate che racconta vita e carriera dei due artisti. E proprio al 94enne regista americano James Ivory, che ha lavorato con la celebre coppia, è dedicato l’omaggio della Festa del Cinema 2022, con l’assegnazione del Premio alla Carriera e la proiezione del film autobiografico del regista “A Cooler Climate” (2022).

Quest’anno, gli Incontri con il pubblico verranno distribuiti all’interno della sezione “Absolute Beginners”, in cui gli autori racconteranno i loro esordi, e “Paso Doble”, nella quale, invece, dialogheranno fra loro.

Di seguito, tutte le pellicole in gara nella sezione “Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani”, e in “Freestyle”.

Sezione “Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani”:

“Alam” Di Firas Khoury

“El Caso Padilla” di Pavel Giroud

“Causeway” di Lila Neugebauer

“La cura” di Francesco Patierno

“Foudre” di Carmen Jaquier

“Houria” di Mounia Meddour

“In a Land That No Longer Exists” di Aelrun Goette

“Janvāris” di Viesturs Kairišs

“Jeong-Sun” di Jeong Ji-Hye

“Lv Guan” di Wang Xiaoshuai

“I morti rimangono con la bocca aperta” di Fabrizio Ferraro

“Ramona” di Andrea Bagney

“Raymond & Ray” di Rodrigo García

“Sanctuary” di Zachary Wigon

“Shttl” di Ady Walter

“La Tour” di Guillaume Nicloux

Sezione “Freestyle”:

“75 - Biennale Ronconi Venezia” di Jacopo Quadri

“Amate sponde” di Egidio Eronico

“Bassifondi” di Francesco Pividori

“La California” di Cinzia Bomoll

“Daniel Pennac: ho visto Maradona”! di Ximo Solano

“Dario Fo: l’ultimo mistero buffo” di Gianluca Rame

“Trained to See - Three Woman and the War” di Luzia Schmid

“La Divina Cometa” di Mimmo Paladino

“Django - La Serie” di Francesca Comencini

“Enrico Cattaneo - Rumore bianco” di Francesco Clerici, Ruggero Gabbai

“Er gol de turone era bono” di Francesco Miccichè, Lorenzo Rossi Espagnet

“Jane Campion, la femme cinéma” di Julie Bertuccelli

“Jazz Set” di Steve Della Casa, Caterina Taricano

“The Last Movie Stars” di Ethan Hawke

“Life Is (Not) a Game” di Antonio Valerio Spera

“Lola” di Andrew Legge

“Louis Armstrong’s Black & Blues” di Sacha Jenkins

“LYNCH/OZ” di Alexandre O. Philippe

“Il maledetto” di Giulio Base

“Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” di Elisabetta Sgarbi

“La Paz del futuro” di Francesco Clerici, Luca Previtali

“Romulus II - La guerra per Roma” di Matteo Rovere

“Self-Portrait As A Coffee Pot” di William Kentridge

“Sono Lillo” di Eros Puglielli

“Souvenir d’Italie” di Giorgio Verdelli

