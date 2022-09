Festa del Vino 2022: i menù, gli espositori e il programma

CASALE - Si aprirà questa sera la 61esima edizione della Festa del Vino del Monferrato Unesco, che nel 2022 ritorna finalmente alla sua location tradizionale. Evento atteso da due anni, dopo lo stop forzato per la pandemia. Le date sono: il weekend da venerdì 16 settembre a domenica 18 settembre; da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Il mercato Pavia sarà aperto i venerdì dalle 18 alle 24; mentre per gli altri giorni già dal mattino con orario continuato, dalle 10 fino alla mezzanotte. I posti a sedere sono 4mila e sarà, anche per quest’anno, garantito il servizio d’asporto. Di seguito tutti i menù delle 31 Pro Loco che parteciperanno.

I menù delle 31 Pro Loco alla Festa del Vino 2022

• Altavilla Monferrato

Pro Loco di Altavilla Monferrato – Franchini

Tartare di fassona piemontese + tomino € 7,00

Tagliolini al sugo di nocciole di Lu € 7,00

Panna cotta ai frutti di bosco € 4,00

• Asigliano

Comitato Folkloristico Asiglianese

Stufato d'asino con polenta € 8,50

Lumache in umido € 8,50

Tipica fagiolata piemontese € 5,00

Biscotti asianot con zabaione € 4,00

• Balzola

Pro Loco Balzola - Rimbalzolando Aps

Panissa balzolese € 6,00

Polenta e gorgonzola € 7,00

Carpione misto (bistecca con zucchine) € 7,00

• Borgo S. Martino

Associazione Turistica Borgo S. Martino

Agnolotti al sugo d'arrosto € 6,00

Bollito misto con bagnetto verde € 10,00

Zabaione con Krumiri € 4,00

• Camino

La Pro Loco Caminsport

Agnolotti al sugo civet o burro e salvia € 5,00

Panzerotti di magro al burro e salvia € 5,00

Vitello tonnato € 3,50

Torta di nocciole e cioccolato € 3,00

• Casale Monferrato

Pro Loco Casale

Gnocchi al Castelmagno con granella di nocciole o al brasato € 7,00

Brasato al Barbera con patate al forno € 10,00

Patate fritte € 3,00

Bunet € 4,00

• Cereseto

At Pro Loco Cereseto

Gnocco fritto “salato” € 5,00

Gnocco fritto “dolce” € 5,00

• Coniolo

Pro Loco Coniolo

Insalata di fagioli, tonno e cipolle € 3,50

Agnolotti con ragù alle 3 carni monferrine € 5,50

Stracotto al vecchio Barbera con patate fritte € 8,00

Patate fritte € 2,50



• Crescentino

Gruppo Culturale Rione Praiet

Tomini freschi alla praiettese € 3,50

Fritto misto alla piemontese € 12,00

Patatine fritte € 3,00

• Frassinello Monferrato

Associazione Turistica Pro Loco Frassineto Monf.to

Caffetteria

• Gabiano

Pro Loco Gabiano

Tagliatelle al sugo di cinghiale € 6,00

Tagliatelle al tartufo € 6,00

Pesche ripiene € 3,50

Salame cinghiale € 3,50

• Fr. Castelletto Monferrato

Pro Loco Giardinetto

Stinco di maiale intero (600 gr circa) con patate al forno € 11,00

Stinco di maiale intero (600 gr circa) € 9,00

Patate al forno € 3,50

Torta alle nocciole € 4,00

• Grana

Associazione Turistica Pro Loco di Grana

Selezione carni crude monferrine € 8,00

Agnolotti d'asino con sugo d'asino € 7,00

Agnolotti agli spinaci con sugo burro e salvia € 6,00

Tiramisù € 3,00

• Mirabello

Pro Loco di Mirabello

Lasagnetta della vigilia € 6,00

Salamino ciucco con polenta o patata € 6,50

Patate rustiche fritte € 3,50

Bunet € 3,00

• Morano Sul Po

Pro Loco Morano sul Po Aps

Panissa € 6,00

Crostone con bagnetto e acciughe € 4,00

Crostata di riso € 3,00

• Motta

Pro Loco Mottese

Fritto misto piemontese € 12,00

Lingua in salsa verde € 5,00

• Occimiano

Associazione Turistica Pro Loco di Occimiano

Risotto salsiccia e barbera € 5,00

Prosciutto al forno con patatine € 7,00

Torronata € 3,50

Patatine fritte € 2,50

• Ozzano

Associazione Polisportiva Pro Loco Ozzano

Agnolotti con tartufo € 6,00

Grigliata mista con patate € 10,50

Patatine fritte € 3,00

Pesche al vino o gelato artigianale € 3,00

• Gabiano

Pro Loco La Tabarina – Piagera di Gabiano

Tris antipasti: salamino al barbera, friciulin all’erba di S. Pietro, fagioli in umido alla Tabarina € 6,00

Reginette al sugo di nocciole o al sugo della Tabarina € 6,00

Spezzatino di capriolo con polenta € 8,00

Dolce della Tabarina: torta di nocciole accompagnata da una crema di zabaione allo spumante € 5,00

• Pontestura

Atsd Pro Loco di Pontestura

Agnolotti De.Co. di Pontestura al ragù Monferrino € 6,00

Battuta di carne cruda con scaglie di grana € 8,00

Torta De.Co. castagnaccio e amaretti € 3,00

Tris di semolini – al limone – cioccolato e zabaione € 3,50

• Casale Popolo

Associazione Turistica Pro Loco Casale Popolo Aps

Carpaccio di carne con bagna cauda o grana € 7,00

Tagliere di salumi e formaggi € 7,00

Patatine fritte € 3,00

Cheesecake all’uva € 4,00

• Prarolo

Associazione Turistica Pro Loco Prarolo

Risotto con porri mantecato con petali di grana € 5,00

Spezzatino d'asino con polenta € 10,00

Cotechino con patate € 7,00

• Quarti di Pontestura

Associazione Polisportiva Quarti

Gnocchi al ragù € 6,00

Gnocchi ai formaggi € 6,00

Gran gnocco fritto di Quarti e salumi, formaggi e marmellata € 7,00

Gnocco fritto e nutella € 4,00

• Rosignano Monferrato

At Pro Loco Rosignanese Aps

"Rosiburger" + patate al forno € 12,00

(panino con hamburger di manzo piemontese, bacon croccante, formaggio, insalata valeriana, pomodoro, cipolla rossa caramellata + patate al forno)

Tagliata di fassona piemontese con patate al forno € 13,00

Carne cruda € 7,00

Panna cotta all'uva fragola € 4,00

• Sala Monferrato

Pro Loco Sala Monf.to ‘Compagnia della Muletta’

Piatto di muletta € 5,00

Limone ripieno € 4,00

Semifreddo al torroncino € 4,00

Servizio bar

• San Salvatore

Pro Loco San Salvatore

Tagliolini al sugo di lepre € 7,00

Agnolotti fritti € 5,00

Brasato con patatine fritte € 10,00

Pesche ripiene € 4,00



• Terranova

Associazione Turistica Pro Loco Terranova

Salame sotto grasso con formaggio € 6,00

Trippa € 6,00

Sgroppino € 3,00

Bunet e/o panna cotta € 2,50

• Terruggia

Associazione Turistica Pro Loco Terruggia Aps

Friciulin € 4,50

Peperonata € 4,00



Straccetti di pollo € 5,50

Salame di cioccolato € 4,00

• Vercelli

Vecchia Porta Casale Aps

Panissa Vercellese € 5,50

Polenta e cinghiale € 8,50

Tartufata € 3,50

• Vignale

Associazione Turistica Pro Loco Vignale

Friciulin De.Co. € 4,00

Acciughe con bagnetto € 5,00

Salame di cioccolato € 4,00

• Villanova Monferrato

Pro Loco di Villanova Monferrato

Bruschetta melanzane burratina e granella di pistacchio € 4,50

Risotto con salsiccia e zucchine con burrata a cascata € 6,00

Tomino ruspante con marmellata di cipolle e Barbera € 5,00

Torta cioccolatino senza glutine senza lattosio € 3,50

Vino e produttori



Per quanto riguarda il vino invece ampia scelta anche di produttori locali. Saranno circa una ventina, accompagnati da ben quattro espositori agroalimentari.

Azienda Agricola La Miraja, Azienda Agricola La Puledra, Azienda Agricola Beccaria, Azienda Agricola Bottazza, Azienda Agricola Botto Marco, Azienda Agricola Canato Marco, Azienda Agricola Crivelli, Azienda Agricola Deregibus Adelmo di Solinas Matteo, Azienda Agricola Guazzotti Maria Vittoria, Azienda Agricola Nazzari Franco, Azienda Agricola Rei Mauro, Azienda Agricola Spinoglio Danilo, Azienda Agricola Vicara Srl, Braggio Vini, Cantina dei Colli di Crea Sca, Cantina del Monferrato, Cantina Hic et Nunc, Cantina Sociale S. Giorgio Sac, Casalone Viticoltori, Cinque Quinti - Società Agricola F.lli Arditi Ss, Crova Massimo e Società Agricola Angelini Paolo.

Gli espositori agroalimentari saranno Salumificio Miglietta Sas (salumi tipici e muletta de.co), Azienda Agricola Torre Veglio (gelati artigianali), Eurofunghi di Denaro Alessandro (funghi freschi e conservati, prodotti del sottobosco, salumi), Cucumazzo Giovanni.

I fuochi d’artificio alle 23.30 sabato 17 settembre

Ma la Festa del Vino 2022 non è solo prodotti enogastronomici. Gli eventi collaterali in città sono confermati per tutto il mese e non solo durante i due weekend in cui il mercato Pavia torna al suo tradizionale splendore. Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane - con anche un intero fine settimana dedicato a Golosaria nel Castello del Monferrato - ecco il programma completo fino a ottobre.

Venerdì 16 settembre

Ore 16: Inaugurazione del percorso espositivo ‘Il rosso e l’oro: i colori del vino nell’arte di Colombotto Rosso’ in collaborazione con il Comune di Pontestura. Dove: Sale del 2° piano al Castello del Monferrato. Quando: fino al 25 settembre tutti i sabati e domeniche; 10-13 e 15-19. Ingresso gratuito.

Ore 18: Inaugurazione e apertura ufficiale della 61esima Festa del Vino del Monferrato Unesco. Dove: piazza Castello, mercato Pavia.

Ore 22.30: Concerto ‘Voglio tornare negli anni 90’. Dove: piazza Castello.

Sabato 17 settembre

Ore 8: Apertura del mercatino biologico a cura dell’associazione Il Paniere. Dove: piazza Mazzini. Quando: tutto il giorno, fino alle 19.

Ore 10: Apertura dell’esposizione ‘Tavolozza Settembrina’ a cura del Circolo Culturale Piero Ravasenga. Dove: Portici Lunghi, via Roma. Quando: tutto il giorno, fino alle 19.

Ore 15: Casale Città Aperta. Dove: vie del centro. Quando: sabato 17 e domenica 18 settembre. Tutte le info sui monumenti aperti nel link sotto.

Ore 16: Apertura ‘Un artigiano pittore’, percorso espositivo dell’artista Renzo Rolando. Dove: Ex Chiesa Mater Misericordiae. Quando: tutto il giorno, fino alle 19; poi ancora domenica 18 settembre dalle 10 alle 19 con pausa dalle 13 alle 16.

Ore 17: Inaugurazione percorso espositivo ‘VitaVentidue’ di Maria Rita Vita. L’esposizione sarà annunciata e preceduta da un flash mob a cura della Compagnia di danza flamenca Genova Flamenco. A seguire dalle 17.30 momento musicale con il violinista italo-romeno Alex Leon. Dove: Castello del Monferrato, salone Marescalchi. Quando: sarà visitabile fino al 2 ottobre.

Ore 23.30: lo spettacolo piromusicale della tradizione casalese. Dove: piazza Castello.

Domenica 18 settembre

Ore 9: Apertura Doc Monferrato - Tipico & Shopping. Mercatino organizzato da Casale C’è per le vie del centro storico in collaborazione con Botteghe Storiche e Io spendo a Casale. Dove: vie del centro. Quando: tutto il giorno, fino alle 19.

Ore 10: ‘MonferVinum - Enotrekking del Monferrato’, ritrovo a Ottiglio. Una passeggiata promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Per info, prenotazioni e costi info@ecomuseopietracantoni.it. Dove: loc. Cascina Serra dei Monti – Azienda Agricola Cascina Allegra.

Ore 10.30: ‘La Doc è nata in Monferrato’, racconti e proiezione video sulla grande storia della Doc

‘Il Monferrato è il circondario più vitivinicolo del Regno Sabaudo’. Iniziativa a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc. Dove: Castello del Monferrato, Salone Marescalchi.

Ore 11.30: Arrivo del treno storico a Casale da Milano, con visita guidata ai monumenti cittadini. A seguire ore 12.30/13.00 degustazioni prodotti tipici presso Castello del Monferrato per gli aderenti.

Ore 17: Presentazione libro ‘Piero Amarotto – Il gusto per la vita, una vita per il gusto’. Dove: Castello del Monferrato, salone 2° piano.

Ore 18: ‘Bollicine del Monferrato’, il primo dei tre appuntamenti dedicati al vino del Consorzio Colline del Monferrato casalese. Dove: Castello del Monferrato, ex cappella.

Per la festa del vino anche sei appuntamenti ‘off’ insieme ad Ais Gli eventi sono organizzati dal Consorzio Colline del Monferrato casalese in partnership con anche l’Enoteca al castello

Venerdì 23 settembre

Ore 17: ‘Riconoscimento ministeriale dell’archivio doc come bene di interesse storico’ e ‘Progetto di un archivio nazionale dei vini Doc italiani’. Dove: Castello del Monferrato, salone Marescalchi.

Sabato 24 settembre

Ore 18.30: ‘Cosa abbinare al Grignolino’, secondo degli appuntamenti dedicati al vino del Consorzio Colline del Monferrato casalese. Dove: Castello del Monferrato, ex cappella.

Domenica 25 settembre

Ore 10: ‘MonferVinum - Enotrekking del Monferrato’, ritrovo a Vignale. Una passeggiata promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Per info, prenotazioni e costi info@ecomuseopietracantoni.it. Dove: Azienda Agricola Morando Silvio.

Ore 10.30: ‘La Doc è nata in Monferrato’, racconti e proiezione video sulla grande storia della Doc

‘Il Monferrato è il circondario più vitivinicolo del Regno Sabaudo’. Iniziativa a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc. Dove: Castello del Monferrato, Salone Marescalchi.

Ore 18.30: ‘I vini del Monferrato a tavola’, l’ultimo degli appuntamenti dedicati al vino del Consorzio Colline del Monferrato casalese. Dove: Castello del Monferrato, ex cappella.

Venerdì 30 settembre

Ore 22.30: Concerto live ‘Antani Project’, cover band. Dove: piazza Castello.

Sabato 1 ottobre

Ore 22.30: Concerto live Jam Shock Band con un viaggio nella musica dance. Dove: piazza Castello.

Domenica 2 ottobre

Ore 9: Apertura Doc Monferrato - Tipico & Shopping. Mercatino organizzato da Casale C’è per le vie del centro storico in collaborazione con Botteghe Storiche e Io spendo a Casale. Dove: vie del centro. Quando: tutto il giorno, fino alle 19.

Come arrivare alla Festa del Vino 2022: i parcheggi

All'evento del Mercato Pavia è previsto un enorme afflusso di visitatori, per questo motivo è importante conoscere alcuni servizi che possono permettere migliori spostamenti. Sarà aperto per tutte le notti della Festa del Vino del Monferrato Unesco il multipiano di via Sant’Anna e anche il piano sotterraneo della vicina Esselunga, mentre in occasione dello spettacolo pirotecnico nella giornata di sabato 17 settembre saranno gratuiti dalle ore 8,00 i parcheggi blu di piazza Castello. Prevista inoltre una navetta gratuita da piazza d’Armi. Tutte le info al link sotto.