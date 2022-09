Il fuori programma di Monfrà Jazz Fest: domani alla pasticceria Ninin

CASALE - Anche se il cartellone ufficiale si è chiuso lo scorso weekend, Monfrà Jazz Fest ha già in programma un evento collaterale alla Festa del Vino che ritorna quest’anno dopo lo stop del Covid.

Domani, sabato 17 settembre alle 10.30, alla Pasticceria Ninin di Casale arriva ‘Un bacio a colazione’. Si esibiranno Laura Perilli, voce e ukulele, e Martino Vercesi, chitarra, con un repertorio di 12 brani scelti tra le più belle ballate e standard jazz. Per l’occasione, la pasticceria presenterà in esclusiva il suo nuovo dolce. Per assistere al concerto la prenotazione è gradita al 345 5145878.