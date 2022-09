Coppa, Luese Cristo pareggia in rimonta

ALESSANDRIA - Perfetta parità (2-2) nel primo atto della sfida tra Luese Cristo e San Domenico Savio.

Botta e risposta nell'andata del secondo turno di Coppa Italia, a Centogrigio. Ampio turn over nelle file dei padroni di casa, ancora senza Bodrito tra i pali e costretti anche a rinunciare a capitan Russo, fermo per la frattura della settima costola, rimediata contro il Cuneo.

Luese Cristo in vantaggio al 17' con Liguoro. Neppure il tempo di festeggiare e, al 19', è subito parità, Icardi tarsforma un calcio di rigore.

Agli astigiani riesce anche il sorpasso, al 23', con Dellagaren. Ma la squadra di Adamo (ancora squalificato) non ci sta e al 20' della ripresa trova la rete del definitivo 2-2 con Neirotti.

Punteggio che non cambia più, ampie rotazioni anche in previsione della gara che conta di più, domenica, in casa del San Domenico Savio, per il campionato. Il ritorno di Coppa, invece, si giocherà il 6 ottobre.

LUESE CRISTO - SAN DOMENICO SAVIO 2-2



Marcatori: pt 17' Liguoro, 19' Icardi rig, 23' Dellagaren; st 20' Neirotti



Luese Cristo: Marchelli; Cerrone, Milanese, Guglielmi, Spriano(36'st Di Carlo); Silvestri, Viscomi (1'st Binello), Ferretti (1'st Dan), Neirotti (31'st Ragusa), Simone, Liguoro (46'st Arari). All: Tascheri (al posto di Adamo, squalificato)