Acf Alessandria a quota 120

ALESSANDRIA - La squadra a semicerchio chiama l'allenatore al centro. Parte il coro, "Tosi is on fire". Sì, Gabriele Tosi come Stefano Pioli nei giorni dello scudetto del Milan. Anche l'Acf Alessandria insegue il suo scudetto, un piano triennale per ritornare in C, e poi proseguire nei campionati nazionali. Si deve passare dall'Eccellenza, e vincerla, e il gruppo che Tosi allena per la seconda stagione consecutiva ha iniziato decisamente bene, 5-1 al Bulé Bellinzago.

Alla presentazione, sul campo in via Falcone, dopo i 3 punti arrivano anche i complimenti del sindaco Giorgio Abonante e dell'assessora allo sport Vittoria Oneto, "per il risultato, ma soprattutto per come la società ha rigenerato questo spazio per lo sport, a disposizione della comunità". Spazi di sport di cui Alessandria ha grande bisogno, non solo per il calcio, "per realizzare quell'obiettivo di sport sociale in cui crediamo. Anche partecipando a bandi, l'amministrazione è molto attenta ai luoghi della pratica sportiva. Acf Alessandria è un bellissimo esempio, che funziona".

Anche nei numeri: quasi cento le tesserate nell'ultima stagione, ora raggiunta quota 120, "un numero che può ancora crescere, perché aspettiamo le risposte di alcune bimbe, che stanno provando - sottolineano la presidente Maria Grazia Spanò e il direttore generale Luca Garavelli - e lil nostro centro è aperto per chi vuole avvicinarsi al calcio femminile".

Con l'Alessandria

Dall'Alessandria Calcio, con cui da due anni c'è un accordo per il settore giovanile, sono arrivati materiale tecnico e le due divise, grigia per le gare in casa, rossa per le trasferte. Cresce anche la 'squadra' degli sponsor, e aumentano le formazioni, "una in più: oltre all'Eccellenza - spiega il ds Stefano Gazza - abbiamo aggiunto l'Under 19, in collegamento diretto con le 'grandi'. E poi Under 17, Under 15, Under 12 e le 'fantapulci', le più piccole. Il merito è, anche, di Antenore Bruni, responsabile del vivaio".

C'è anche un ex grigio

La prima squadra non si adagia certo sull'ottima partenza: ha ritrovato alcune giocatrici, aspetta il rientro di Garavelli, la capitana, e Barbesino, ha nuovi elementi, tre da Novara, "abbiamo scelto Acf perché questa è una società con programmi a medio e lungo termine, che non evaporano dopo una stagione, perché ci sono persone in grado di realizzarli con continuità". Fra i volti nuovi anche quello del collaboratore di Tosi: Oscar Valeri, ex giocatore dell'Alessandria, alla prima esperienza nel femminile.