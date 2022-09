Derthona, cade l'imbattibilità stagionale

LA SPEZIA - Arriva la prima sconfitta stagionale per il Derthona, che cade battuto da una Fezzanese brava a capitalizzare al meglio il doppio vantaggio al termine della prima frazione. Nella ripresa i tortonesi trovano il gol che riapre la gara a una ventina di minuti dal termine, ma si fermano lì e ora la classifica inizia a diventare preoccupante.

Fossati cambia solo un uomo rispetto alla gara interna con il Ligorna: fra i titolari c'è Turchet al posto di Manasiev tenuto a riposo. A interpretare però meglio la gara è la squadra padrona di casa che poco prima della mezz'ora trova la prima rete di giornata con Gabrielli e un quarto d'ora dopo anche il raddoppio con Baudi che dal dischetto segna la sua 174ma marcatura con i biancoverdi diventandone il miglior marcatore di tutti i tempi.

Nella ripresa c'è la solita reazione degli ospiti che cercano in tutti i modi di riaprire l'incontro: la rete di Agazzi arriva quando ci sarebbe anche abbastanza tempo per rimediare, ma questa volta dopo le tre precedenti il miracolo non riesce e al fischio finale a festeggiare sono i liguri. Domenica al 'Coppi' arriva il Gozzano terzo a un solo punto dalla vetta, ma il momento non permette altre distrazioni.

FEZZANESE - DERTHONA 2-1

MARCATORI: pt 27' Gabrielli, 42' Baudi rig.; st 27' Agazzi

FEZZANESE: Paci, Magoni, Selimi, Brizzi, De Martino, Terminello, Gabrielli, Cantatore, Lunghi, Baudi, Toccafondi. A disp. Andreoli, Stradini, Sommovigo, L. Nicolini, A. Nicolini, Passeri, Manfredi, Scarlino, Tivegna. All. Turi

DERTHONA: Edo, Agazzi, Zucchini, Roma, Ciko, Gomez Varas, Procopio, Coccolo, Soplantai, Matera, Turchet. A disp. Fiory, Saccà, Manasiev, Romairone, Fomov, Giannone, Daffonchio, D'Arcangelo, Linussi. All. Fossati

ARBITRO: Schmid di Rovereto