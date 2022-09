Rapina e tentata rapina a due supermercati di Tortona: in due nei guai

TORTONA - Nella notte del 24 settembre, sabato scorso, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 21enne marocchino, pluripregiudicato e deferito in stato di libertà un 18enne ucraino, gravato da precedenti di polizia, per rapina in concorso in danno di un supermercato nonché hanno deferito in stato di libertà il 21enne per un’altra tentata rapina impropria in danno di un altro supermercato della zona.

Nel pomeriggio del 23 settembre, venerdì scorso, i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Tortona, sono intervenuti presso un supermercato del luogo in quanto, poco prima, un giovane aveva tentato di asportare merce varia per un valore di 450 euro e dopo aver superato le casse, fermato dall’addetto alla vigilanza lo aveva aggredito con calci e pugni, fuggendo a piedi. In base alla descrizione fornita, pattuglie della Compagnia di Tortona si sono messe alla ricerca del 21enne, noto agli operanti, rintracciandolo dopo circa mezz’ora, nei pressi della locale stazione ferroviaria e accompagnandolo nel comando di Compagnia ove, a conclusione accertamenti, è stato rilasciato per trascorsa flagranza.

Alle 17 circa, presso un altro supermercato della zona due giovani, a volto coperto ed armati di pistola, hanno perpetrato una rapina asportando 800 euro dalla cassa ed aggredendo l’addetto alla vigilanza intervenuto nel tentativo di bloccarli. L'immediata acquisizione e l'analisi delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio pubblico e della zona, hanno permesso di identificare nel 21enne uno degli autori della rapina. Serrate ricerche hanno consentito di rintracciarlo all’interno di un bar della zona e, poco dopo, anche il complice è stato individuato nei pressi della stazione e condotto in Caserma recuperando, nel complesso, 670 euro riconducibili al delitto commesso.

Il 21enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per la rapina consumata in concorso e denunciato in stato di libertà per il tentativo di rapina mentre il 18enne denunciato per la rapina in concorso. Il fermato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Alessandria presso la quale il Tribunale di Alessandria ha convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere