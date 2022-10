Federico in carcere in India: seconda visita del console

ALESSANDRIA - Seconda visita Consolare in carcere per Federico Negri, il giovane di Pozzolo arrestato per aver raggiunto l’India dal Nepal sprovvisto di visto.

Lo rende noto l'avvocato Claudio Falleti che assiste e coordina dall'Italia insieme alla Farnesina e all'Ambasciata a Nuova Delhi la situazione dell’alessandrino detenuto attualmente in misura cautelare presso il penitenziario di Maharajganj nello stato dell'Uttar Pradesh.

“Oggi, il console Emanuele D'Andrassi ha riferito di aver trovato Federico in buono stato di salute, il penitenziario ha concesso la modifica del regime alimentare, adesso segue una dieta induista fatta di patate, latte e banane. Federico legge molto, ha ricevuto generi alimentari italiani e gli avvocati gli fanno visita regolarmente. Si è ripreso fisicamente e psicologicamente. Il console ha riscontrato altresì una grande tenacia e forza d'animo nell'affrontare questa triste situazione”.

Sono in calendario due prossime udienze, la prima il 3 ottobre dove gli avvocati insisteranno sulla scarcerazione del connazionale.

“Stiamo lavorando bene, siamo fiduciosi, speriamo di riabbracciare presto Federico”, aggiunge l'avvocato Claudio Falleti.