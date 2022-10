Rimini - Alessandria: due ex in campo, due in stand by

ALESSANDRIA - Non è da oggi che la B ha messo gli occhi su Christian Marietta. Ma il portiere si tiene ben lontano dal calciomercato (ci sarebbe anche il Frosinone sulle sue tracce, già per gennaio, oltre al Venezia), anche perché ha sempre avuto una idea fissa in testa, "sfruttare al meglio le due stagioni in D, alla Caronnese e al Rimini, per crescere e tornare ad Alessandria per giocarmi la maglia da titolare".

Una maglia che è sua dal primo giorno di raduno, il primo giocatore a firmare il contratto, consapevole di una stagione complicata, ma anche di una grande opportunità. Pronto a sfruttarla anche nello stadio dove cinque mesi fa ha conquistato la C con numeri da record, soprattutto le 23 gare (su 38) senza subire reti. "In queste cifre c'è il lavoro di tutto il gruppo del Rimini". Domenica un po' si emozionerà, "il meno possibile, però: serve concentrazione, stiamo costruendo la nostra identità e la continuità è indispensabile".

I pericoli maggiori possono venire da Claudio Santini, anche lui ex, su sponda opposta, 32 presenze e 8 gol nel campionato in grigio. "Ho la fortuna di essere allenato da Andrea Servili: oltre all'esperienza e ai consigli fondamentali, ha un bel tiro. Calcia come un attaccante".

Potrebbe partire titolare anche Matteo Rossetti, mentre Simone Rosso, rientrato da un paio di settimane, è una carta che Gaburro potrebbe sfruttare durante il confronto.

Ufficiale, intanto, la scelta di Alessandria - Pontedera, 9 ottobre alle 17.30, come partita trasmessa in diretta Sky.