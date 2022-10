La piena del Lemme dopo mesi di siccità

BASALUZZO — Le piogge di questa notte sull'Appennino ligure-piemontese hanno provocato un rapido innalzamento del livello del torrente Lemme. A Gavi è stata disposta la chiusura del guado. Nel video della protezione civile di Basaluzzo, l'arrivo questa mattina della piena al ponte dell'Iride: il letto del torrente, in secca da mesi a causa della siccità, si riempie nel giro di pochi minuti. Secondo i dati diffusi dall'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nelle ultime 24 ore in alta val Lemme sono caduti fino a 166 millimetri di pioggia (il record è stato registrato dalla centralina meteo di Fraconalto).

Piogge abbondanti anche a Capanne di Marcarolo (103 millimetri) e in valle Scrivia (40 i millimetri ad Arquata). Lo stato dei fiumi comunque è ben lontano dalla soglia di attenzione: a Serravalle lo Scrivia è un metro sotto lo zero idrometrico, mentre l'Orba a Basaluzzo, dopo la confluenza con il Lemme, è a circa un metro sopra, ma in diminuzione.