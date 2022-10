Novipiù - Latina, un classico per la prima

CASALE MONFERRATO – Novipiù in campo nel pomeriggio (ore 18 PalaEnergica) contro la Benacquista Latina per il debutto in campionato. Una partita diventata ormai un classico dell'A2 con i Pontini che tornano nel girone Nord dopo due stagioni. Si tratta dell’anticipo che apre la prima giornata di andata del campionato 2022-2023 di A2 Lnp - Old Wild West Girone Verde. In serata secondo anticipo tra Urania e Cantù. Domani il resto del programma.

Qui Casale

Andrea Valentini, coach del Monferrato Basket, introduce così il match. “Finalmente si gioca. Ci siamo preparati per questo momento ed affronteremo un campionato lungo e difficile, Latina è una squadra esperta con un roster lungo e con eccellenti individualità. Cercheremo di fare divertire il nostro pubblico giocando con energia e spregiudicatezza. Vogliamo competere per vincere il maggior numero di partite”.

La parola passa poi al veterano del gruppo, Matteo Formenti. “Abbiamo una squadra molto giovane che però in tutto questo precampionato si è allenata molto bene ed è cresciuta fin dal primo giorno. Sicuramente il nostro percorso passerà molto dal miglioramento che avranno questi giovani che hanno talento, sono bravi e sono anche dei gran lavoratori. Se migliorano loro, miglioriamo anche noi come squadra”.

Qui Latina

Per la Bencquista Latina, alla vigilia, parlano i due ex Junior Casale. Coach Franco Gramenzi. “Siamo pronti a riprendere con l’entusiasmo di sempre per affrontare una stagione che si prospetta molto impegnativa. Torniamo a giocare nel girone settentrionale dopo due anni, con una trasferta su un campo molto difficile come quello di Casale Monferrato. Abbiamo l’incognita dei problemi fisici e probabilmente per questa prima partita potremmo non essere al completo, ma abbiamo la voglia e l’energia di giocare ogni partita ad armi pari, pur avendo delle assenze”.

Abdel “Aka” Fall, capitano dei Pontini.“Finalmente si parte. Dopo un precampionato in cui abbiamo lavorato bene, adesso affrontiamo la prima partita con entusiasmo. Troveremo un avversario altrettanto entusiasta che giocherà in casa. Monferrato è una buona squadra, con alcuni giocatori molto esperti e che conoscono bene la categoria, ma noi andremo pronti a giocare la nostra partita”.

Pre Partita

NOVIPIÙ BASKET MONFERRATO –BENACQUISTA LATINA

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: sabato 1 ottobre, ore18.

Arbitri: Dionisi, Costa, Caruso.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

Note: Monferrato al completo. A Latina manca Parrillo.